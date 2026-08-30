التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والاعدادية

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية، في بيان ورد لـ ، أن "الامتحانات ستنطلق يوم السبت 26 أيلول 2026، في تمام الساعة السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة ، داخل وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية (اللغة الإنكليزية)، والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية".ووجهت الوزارة، وفقا للبيان " للتربية في المحافظات كافة، بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة".