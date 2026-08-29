اجتماع حكومي مرتقب يخص ملف التجاوزات

وقال معن في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "سيكون هناك اجتماع خاص بملف التجاوزات في للقوات المسلحة.

وكانت خلية أعلنت، أول أمس الجمعة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من أي تجاوزات جديدة على أراضي الدولة، مضيفة أن الإجراءات شملت تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي تشهد محاولات للتجاوز وإجراء المتابعة الميدانية المستمرة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.