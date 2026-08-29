وقال المصدر لـ" "، إن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب، بعد عملية أمنية أسفرت عن تحديد مكانه واعتقاله".وأضاف أن "المتهم مطلوب بعدة قضايا، بينها القتل والابتزاز والاستيلاء على أراضي المواطنين"، مشيراً إلى أن "آخر جرائمه تمثلت بإطلاق النار على منزل أحد المواطنين في منطقة مناوي ، وسط مركز ".وأكد المصدر أن "عملية القبض جاءت على خلفية متابعة أمنية للمطلوب، الذي صدرت بحقه مذكرات قبض وفق أحكام المادة الرابعة من ".