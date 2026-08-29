"الصور وفيديو".. ناظم "التقسيم" يتحول إلى منتجع صيفي لشباب الفلوجة

وقال مراسلنا، إن "الموقع شهد إقبالًا ملحوظًا من الشباب، الذين وجدوا في مياه النهر ومحيطه مكانًا مناسبًا لقضاء أوقاتهم والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، وسط أجواء طبيعية لافتة".وأضاف أن "اكتشاف الموقع جاء على يد مجموعة من المستكشفين والمهتمين بإبراز المواقع الطبيعية والسياحية الجميلة في ، حيث عملوا على التعريف بالمكان وتشجيع الزوار على استكشافه".ويتميز والمناطق المحيطة به بطبيعة هادئة ومساحات مفتوحة ومجرى مائي يمنح المكان طابعًا مختلفًا، ما جعله خلال الفترة الأخيرة وجهة جديدة للراغبين بالسباحة والاستجمام.ادناه الصور والفيديو: