التربية تغلق 158 مؤسسة تعليمية غير مجازة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "أغلقت 158 مؤسسة تعليمية أهلية غير مجازة، إثر زيارات ميدانية مفاجئة لمعاهد دروس التقوية نفذتها المختصة بالتعاون مع جهاز ، واتخذت الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها".ووجه وزير التربية "بمواصلة الرقابة على عمل المؤسسات التعليمية الأهلية، والتعامل مع الجهات التي تمارس النشاط التربوي من دون إجازة رسمية، وفقا للضوابط المعتمدة".وأشار البيان الى انه "أشرفت اللجنة الوزارية على عمل اللجان الفرعية في للتربية ببغداد والمحافظات، ونفذت الزيارات خلال أشهر أيار وحزيران وتموز 2026، وأسفرت إجراءاتها عن إغلاق 158 مؤسسة مخالفة".