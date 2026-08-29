عشائر الدليم يطالبون بموقف عشائري من حادثة "الدورة" وإعدام قاتل العميد

طالب بيان لعشائر في ، السبت، بموقف عشائري من حادثة "الدورة" جنوبي ، وإعدام قاتل العميد.

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وجاء في البيان الذي تلاه أحد الشيوخ، "لم نلمس موقفا عشائريا واضحا من قبل رموز ووجهاء عشائر طي تجاه الجريمة والقاتل"، متسائلا "اين موقف عشائر طي من هذه الجريمة وهل انتم تقبلون بما حصل من اعتداء وقتل بحق الشهيد".

وأضاف "ننتظر من اهلها والوجهاء موقفا واضحا وشجاعا يرفض الجريمة واحترام القانون وهيبة الدولة وحرمة الدم العراقي"، مؤكدا أن "مطلبنا هو العدالة ومحاسبة الجاني وفق القانون بعيدا عن الثأر".

وطالب البيان من "القضاء العادل بإعدام الشخص أمام المكان الذي قتل فيه العميد"، مضيفا "نشد على يد بحصر السلاح بيد الدولة".

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت، اليوم السبت، عن القبض على قاتل ضابط برتبة عميد ومنتسب في حادثة الدورة التي وقعت قبل أيام خلال حملة إزالة تجاوزات جنوبي .