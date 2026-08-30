العراق يستعد لإطلاق خدمة {5G}

وقال وزير الاتصالات في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "ممثل الإقليم في قدم، منذ الأسبوع الأول لتسنمنا منصب الوزارة، دعوة مكتوبة من رئيس في لزيارته، وأكدها وزير النقل والاتصالات في الإقليم خلال زيارة أجراها قبل نحو أسبوع، ونحن عازمون على الذهاب إلى ".وأضاف أنَّ "لدى الوزارة بعض المشكلات البسيطة العالقة مع الإقليم، مثل الإنترنت القادم من إلى أوروبا والمار عبر إقليم ، كونه يحتاج عند وصوله إلى الإقليم إلى تفاهم مع الشركات الموجودة هناك".وأوضح أنَّ "الوزارة طلبت أن يكون واحداً أمام ، ومن الممكن التفاهم بين والإقليم من أجل أن يكون مع ".وأشار إلى أنَّ "هناك مواضيع أخرى، منها أنَّ في الإقليم هي المسؤولة عن عدة شركات اتصال من بينها كورك، إذ إنَّ حكومة الإقليم لا تمتلك هيئة اتصالات كما في ، وهذا ما يجعلها تخاطب بدل الهيئة عند حدوث أي طارئ".وتابع أنَّ "هناك موضوعاً آخر يتعلق بخدمة (5G)، كون الإقليم لديه خطوات سابقة للحكومة المركزية في إطلاقها، ونعمل على الاتفاق معه للتزامن في إطلاق هذه الخدمة".