اجواء الغد تغير مفاهيم الطقس في العراق.. اعلى حرارة 46 واقلها 20 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات على العموم".وأضافت أن " طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، باستثناء في فيكون غائماً جزئياً، وترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ".وأشارت إلى، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم باستثناء المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية فيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وذكرت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً على العموم، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً عما سجل في اليوم السابق".