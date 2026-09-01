استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين

وقال معاون رئيس الهيئة التقاعد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "بتوجيه وزير المالية تم استكمال اجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول 2026".وأضاف انه "تم ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال اجراءات الصرف".