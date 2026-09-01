اجتماع امني يخص عودة النازحين

وقالت هيئة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وحرصا على متابعة ملف النازحين وإيجاد الحلول ومعالجة المشكلات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ توجيهات المشكّلة لهذا الغرض لتعزيز الأمن وحل المشكلات الإدارية الخاصة بهم، ترأس الفريق أول الركن ، اليوم، اجتماعاً أمنياً وإدارياً موسعاً لمناقشة أمن قضاء وسلامة المواطنين والملف الأمني، بحضور ، ورئيس جهاز ، ورئيس العراقي ومدير الإنمائي وعدد من القادة الأمنيين والجهات ذات العلاقة"، مبينا ان "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بترسيخ الأمن وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين كلياً إلى مناطقهم، مع معالجة أسباب النزوح وتوفير اللازمة".وأكد مدير أن "ملف النازحين يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب معالجة جادة ومسؤولة، توازيها خطط عملية للبدء بإعادة الإعمار".وشهد الاجتماع التأكيد على تنظيم انتشار القطعات الأمنية وتعزيز التنسيق لتحقيق وحدة القرار الأمني، وتفعيل دور الشرطة المحلية وإنهاء المظاهر المسلحة في القضاء، فضلاً عن ترتيب الأوضاع الإدارية وتفعيل دور الحكومة المحلية للقيام بمهامها على أكمل وجه.واختتم المجتمعون اللقاء "بالتأكيد على أن قضاء سنجار بحاجة إلى رؤية واحدة وآلية متابعة حقيقية تتضمن الإشراف المباشر على تنفيذ جميع بنود القرارات التي تم الاتفاق عليها".