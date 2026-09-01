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اجتماع امني يخص عودة النازحين
محليات
2026-09-01 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اكد
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
، اليوم الثلاثاء، أن ملف النازحين يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب معالجة جادة ومسؤولة، توازيها خطط عملية للبدء بإعادة الإعمار.
وقالت هيئة
الإعلام الأمني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بناءً على توجيهات رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، وحرصا على متابعة ملف النازحين وإيجاد الحلول ومعالجة المشكلات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ توجيهات
اللجنة العليا
المشكّلة لهذا الغرض لتعزيز الأمن وحل المشكلات الإدارية الخاصة بهم، ترأس الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
مدير مكتب القائد العام
، اليوم، اجتماعاً أمنياً وإدارياً موسعاً لمناقشة أمن قضاء
سنجار
وسلامة المواطنين والملف الأمني، بحضور
مستشار الأمن القومي
، ورئيس جهاز
الأمن الوطني
، ورئيس
جهاز المخابرات الوطني
العراقي ومدير
مكتب الأمم المتحدة
الإنمائي وعدد من القادة الأمنيين والجهات ذات العلاقة"، مبينا ان "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بترسيخ الأمن وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين كلياً إلى مناطقهم، مع معالجة أسباب النزوح وتوفير
الخدمات الإنسانية
اللازمة".
وأكد مدير
مكتب القائد العام
أن "ملف النازحين يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب معالجة جادة ومسؤولة، توازيها خطط عملية للبدء بإعادة الإعمار".
وشهد الاجتماع التأكيد على تنظيم انتشار القطعات الأمنية وتعزيز التنسيق لتحقيق وحدة القرار الأمني، وتفعيل دور الشرطة المحلية وإنهاء المظاهر المسلحة في القضاء، فضلاً عن ترتيب الأوضاع الإدارية وتفعيل دور الحكومة المحلية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
واختتم المجتمعون اللقاء "بالتأكيد على أن قضاء سنجار بحاجة إلى رؤية واحدة وآلية متابعة حقيقية تتضمن الإشراف المباشر على تنفيذ جميع بنود القرارات التي تم الاتفاق عليها".
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هيئة
الخلية
مدير مكتب القائد العام
رئيس جهاز الأمن الوطني
جهاز المخابرات الوطني
مستشار الأمن القومي
مكتب الأمم المتحدة
عبد الأمير الشمري
الخدمات الإنسانية
مكتب القائد العام
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