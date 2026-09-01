جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الاتجار بالبشر

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمس مدانات، عن جريمة الاتجار بالبشر".وأضافت ان "المدانة (الام) أقدمت على بيع طفلها حديث الولادة بالاشتراك مع أربع نساء، مقابل مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي"، موضحة ان "الحكم صدر بحقهن استناداً إلى أحكام المادة 6 / أولاً وخامساً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بأحكام المادة 132 /2 من قانون العقوبات".