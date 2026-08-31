إطفاء مولدات أهلية بمناطق عدة في بغداد

قرر أصحاب مولدات أهلية في جانب من إطفاء مولداتهم ضمن قرار اتخذوه قبل يومين.

وقال مصدر محلي في حديث لـ "، اطفاء المولدات الاهلية في اغلب مناطق من ".

وأضاف أن "بعض اصحاب المولدات سلموا انفسهم الى الاجهزة الامنية مقابل عدم تشغيل المولدات".

وكانت شركة المنتجات النفطية اعلنت، اليوم الاثنين، عن إطلاق حصة المولدات الأهلية من مادة الكاز لشهر أيلول.

وقرر تأجيل التحاسب الضريبي لأصحاب المولدات الأهلية لغاية الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

يشار الى أن نقابة المولدات قررت، قبل يومين، إطفاء المولدات الأهلية في جميع المحافظات العراقية، في الأول من أيلول المقبل.

وقال رئيس نقابة المولدات، الشويلي، في حديث لـ نيوز، إن "الجهات المختصة لم تلتزم بجميع قرارات "، لافتا إلى أنه "على الرغم من إكمال معاملات الحصول على دفاتر الوقود المجانية، لم تُصرف الحصص المخصصة بحسب ".