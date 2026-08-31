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النفط ترد على رئيس رابطة المولدات: قدمنا وقودا مجانيا خلال الصيف
محليات
2026-08-31 | 16:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
477 شوهد
ردت
وزارة النفط
، الاثنين، على
رئيس رابطة
المولدات بشأن عدم تقديم دعم لهم، مؤكدة تقديم وفود مجاني خلال فترة الصيف.
وجاء في بيان للوزارة، "تود
وزارة النفط
ان توضح ردا على ما جاء بتصريحات مايسمى برئيس رابطة المولدات السكنية التي ادعى فيها ان وزارة النفط لم تقدم دعما لاصحاب المولدات السكنية خلال فترة الصيف"، موضحة أن "وزارة النفط تولي موضوع تجهيز أصحاب المولدات السكنية بمادة زيت الغاز اهتماما بالغا وهذا ما اثبتته خلال العقدين الماضيين عبر تجهيز المولدات باحتياجها وفقا لساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".
وأضاف البيان "قدمت الوزارة ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية وقودا مجانيا خلال فترة الصيف في السنوات السابقة والسنة الحالية حيث وصل التجهيز الى 45 لترا لكل ( KVA )"، مردفا "تتعامل الوزارة مع ملف المولدات على اساس المولدات المسجلة والمعتمدة لديها حفاظا على استحقاق المواطنين الكرام وكميات الوقود للاستهلاك الحقيقي والاستمرار بالتجهيز".
ولفت البيان الى أن "وزارة النفط/
شركة توزيع
المنتجات النفطية تعتمد على البيانات الواردة من الحكومات المحلية بخصوص تسجيل المولدات"، كاشفا أن "مجمل الكميات المقدمة للمولدات كاحصائية بلغت في شهر حزيران 366 مليون لتر/ بواقع 45 لتر لكل KVA وبسعر 200 دينار".
وتابع "شهر تموز 422 مليون لتر بواقع 45 لترا/ لكل KVA مجانا"، مضيفا "شهر اب 416 مليون لتر بواقع 45 لترا لكل KVA مجانا".
ولفت البيان الى أن "وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني والاعتباري امام اي تصريحات من شأنها مجانبة الحقيقة او ارباك المشهد العام في البلاد".
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