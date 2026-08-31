تتضمن زيادة القروض للنساء.. المجلس الأعلى للسكّان يصدر 6 توصيات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الاولى للمجلس الأعلى للسكّان، بحضور وزراء؛ التربية والعمل، والموارد المائية، والشباب والرياضة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية حكومة في ، وعدد من رؤساء الهيئات والمديرين العامين"، مبينا انه "جرى خلال الجلسة مناقشة مقررات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية المنعقدة في بغداد، ودور في دعم الأنشطة العامة، وكذلك تنفيذ للسياسات السكّانية لمقررات الدورة".وذكر ان "الجلسة شهدت مناقشة التقرير الإجمالي للإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية"، موضحا ان "المجلس أوصى بما يأتي:1- إجراء دراسة لتقييم الستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ودعم البرامج الخاصة بتقليص فجوة الاحتياجات غير الملبّاة لتنظيم الأسرة وصولاً الى عام 2030.2- زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من قبل ، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛ لرفع نسبة الاستخدام التي بلغت مستويات تتطلب تعزيزا إضافيًا لخفض معدّلات وفيات الأمهات.3- اعتماد برنامج وطني لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في الحكومية، لخفض معدلات وفيات الأطفال الرضّع حتى عام (2030).4- قيام والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء، وتسهيل إجراءات منحها، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء، مع دراسة الوزارة إمكانية استحداث صندوق دعم المشروعات الصغيرة للإناث بالتنسيق مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في لمجلس الوزراء.5- اعتماد نتائج (التعداد العام للسكّان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الاساس للتخطيط، والزام الوزارات القطاعية كافة بتحديث خططها الستراتيجية بناءً على البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي وفرها التعداد.6- تأليف لجنة عليا دائمة لإدارة التحول الديموغرافي برئاسة وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتابع مؤشرات التركيب العمري والنمو الحضري وتقديم تقارير سنوية ترفع الى للسكّان.