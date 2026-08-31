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وزير التربية يقر ضوابط احتساب المراتب العلمية لحملة الشهادات العليا
محليات
2026-08-31 | 09:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
أقر وزير التربية
عبد الكريم عبطان الجبوري
، اليوم الاثنين، ضوابط احتساب المراتب العلمية لحملة الشهادات العليا من موظفي الوزارة، لأغراض الترقية فقط، موجها
المديريات العامة
بتدقيق الحالات المستحقة وتصويبها وفق التشريعات النافذة.
وذكر بيان للوزارة، انه "تحدد الضوابط آلية الاحتساب بحسب حالة الموظف، سواء كان حاصلا على الشهادة ضمن إجازة دراسية داخل
العراق
أو خارجه، أو أثناء التوظيف، فضلا عن حالات المصاحبة الزوجية والتعيين الجديد وذوي الشهداء، وفقا للتشريعات والكتب الرسمية المعتمدة".
وتتولى لجان تشكل في
المديريات العامة
، وفق البيان، "بمتابعة وإشراف وكيل الوزارة للشؤون العلمية، وعضوية مسؤولي
وحدات
الترقيات، تدقيق الألقاب العلمية وتصويب الحالات المستحقة، مع تحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن سلامة الإجراءات ودقتها".
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