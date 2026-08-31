وزير التربية يقر ضوابط احتساب المراتب العلمية لحملة الشهادات العليا

وذكر بيان للوزارة، انه "تحدد الضوابط آلية الاحتساب بحسب حالة الموظف، سواء كان حاصلا على الشهادة ضمن إجازة دراسية داخل أو خارجه، أو أثناء التوظيف، فضلا عن حالات المصاحبة الزوجية والتعيين الجديد وذوي الشهداء، وفقا للتشريعات والكتب الرسمية المعتمدة".وتتولى لجان تشكل في ، وفق البيان، "بمتابعة وإشراف وكيل الوزارة للشؤون العلمية، وعضوية مسؤولي الترقيات، تدقيق الألقاب العلمية وتصويب الحالات المستحقة، مع تحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن سلامة الإجراءات ودقتها".