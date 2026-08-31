اختلاس أطنان النحاس بالديوانية.. النزاهة تطيح بأربعة أمناء مخازن

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذت؛ بناءً على قرارات قاضي الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت في بيان، بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة باشر أعمال التحرّي والتدقيق في معلوماتٍ تفيد بوجود اختلاسٍ لمواد نحاسيَّة من مخزن المواد الاحتياطيَّة في مصنع منسوجات الديوانيَّة.وأضافت إنَّ أعمال التحرّي والتدقيق وربط الأوامر الإداريَّة واستحصال الموافقات القضائيَّة الأصوليَّة أفضت إلى صدور أربعة أوامر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أمناء المخازن المسؤولين عن المواد، مُبيّنةً أنَّ الفريق تمكَّن من تنفيذ الأوامر، وضبط المُتَّهمين الأربعة وجميع الأوليَّات والمُستندات ذات الصلة بالقضيَّة.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.