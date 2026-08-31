ملف مدير مكتب الجميلي.. القضاء يعلن ضبط مليارات وعقارات وسيارات

وأوضح المختص في بيان، أن إجراءات التحقيق والمتابعة أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 7 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى 5 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.وأشار القاضي إلى أن التحقيقات أفضت أيضاً إلى ضبط 35 عقاراً و6 سيارات تابعة للمتهم.