القيسي يزور السيد حسين إسماعيل الصدر ويهنئه بسلامة العودة إلى الوطن

– محليات



زار رئيس كتلة العزم النيابية النائب ، السيد ، في محل إقامته بمدينة ، للاطمئنان على صحته وتهنئته بسلامته وعودته إلى أرض الوطن، متمنياً لسماحته دوام والعافية.



وأكد ، المكانة الوطنية والاجتماعية التي يحظى بها سماحة ، ودوره في الدعوة إلى الاعتدال والتآخي وتعزيز وحدة أبناء الشعب العراقي.