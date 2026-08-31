النزاهة تطيح بفاسد جديد في ميسان

وأفاد مصدر أمني لـ ، بأن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع ميداني مكثف، أسفرا عن الإطاحة بالمتهم والجرم مشهود أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على المبرزات المادية وتنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، فيما أُحيل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه وفق أحكام القانون.