وزير العدل يوجّه بتدوير المنفذين العدول في مديريات التنفيذ بالمحافظات كافة

وقال شواني في بيان ورد لـ ، "وجهنا بتدوير جميع المنفذين العدول في مديريات التنفيذ بالمحافظات كافة، بعد تطبيق إجراءات التدوير في مديريات التنفيذ ببغداد، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتنشيط العمل والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".وأكد أن "توسيع نطاق التدوير ليشمل مديريات التنفيذ في المحافظات يأتي ضمن توجه إداري يهدف إلى تجديد آليات العمل، وتعزيز الكفاءة والحيادية، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق المزيد من الفاعلية في إنجاز معاملات المواطنين".