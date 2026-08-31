عقب التوتر الإقليمي.. هل عادت حركة الطيران العابر إلى الأجواء العراقية؟

وكان المجال الجوي العراقي قد شهد خلوّاً شبه تام من حركة الطائرات العابرة لعدة ساعات أعقبت منتصف ليلة أمس، من دون صدور أي قرار رسمي بإغلاق الأجواء أو تسجيل إلغاء وتأجيل للرحلات الجوية القادمة والمغادرة.واستؤنفت حركة العبور تدريجياً وبشكل محدود باتجاه ، قبل أن تنتظم وتعود إلى مستوياتها الاعتيادية صباح اليوم في عموم الأجواء العراقية، وسط تأكيدات ملاحية بأن الوضع في المجال الجوي بات مستقراً وآمناً بالكامل.ويأتي هذا التوقف المؤقت على خلفية التوترات العسكرية والأمنية الأخيرة التي شهدتها المناطق القريبة من الحدود العراقية، والتي دفعت عدداً من شركات الطيران العالمية إلى تعديل مساراتها مؤقتاً كإجراء احترازي قبل استئناف الرحلات بشكل طبيعي.