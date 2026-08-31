محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول

وذكرت المحافظة في كتاب رسمي موجّه إلى الوحدات الإدارية كافة، أنه تقرر اعتماد التسعيرة الرسمية لشهر أيلول وفق الضوابط التالية:15,000 دينار للأمبير الواحد، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.9,000 دينار للأمبير الواحد.9,000 دينار للأمبير الواحد للمولدات الحكومية والأهلية.وأضاف البيان أنه تم تخويل رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية تخفيض أو زيادة التسعيرة بمقدار (1,000) دينار فقط للمولدات التي تشهد مناطقها زيادة ملحوظة في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى أن الحصة الوقودية المعتمدة لهذا الشهر هي 35 لتراً لكل KVA وغير مجانية.يلتزم متعهدو وأصحاب المولدات كافة بوضع لوحة إعلانية واضحة ومثبتة على المولدة، تتضمن السعر الرسمي المقرر، نوع التشغيل، وأرقام هواتف شكاوى الوحدة الإدارية.يلتزم صاحب المولدة بتزويد المواطن بـ (وصل قبض) عند استلام مبلغ الاشتراك الشهري، وتُعد المطالبة بأي مبالغ إضافية بحجة "الوقود التجاري" مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.