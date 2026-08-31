10 درجات تفرق بين شمال العراق وجنوبه غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء ، سيكون صحواً على العموم عدا الاقسام الشمالية من فيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ".وأضافت أن " طقس يوم الخميس ، سيكون صحواً على العموم، وترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى، أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".