3 محافظات جديدة تشمل بالضمان الصحي

وقال مدير عام التابع للوزارة علي ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الهيئة حققت نسبة إنجاز تجاوزت لـ 85 بالمئة من الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإطلاق في ثلاث محافظات جديدة هي والأنبار وذي قار، والتي ستشمل بخدماته خلال المدة القليلة المقبلة".وكانت الوزارة قد اطلقت الصحي في قبل عامين، فيما طبق منتصف شهر آب الحالي، بثلاث محافظات هي الأشرف وكربلاء والبصرة. وذكر انه "تم بدء التعاقد مع الأهلية والأجنحة الخاصة بالمؤسسات والمراكز الحكومية، إضافة إلى المباشرة بتدريب العاملين ضمن الضمان الصحي، وتهيئة البنى التحتية وغيرها من الإجراءات التي تعمل الهيئة على استكمالها"، مشيرا إلى أنه "تم توزيع نحو 40 ألف بطاقة ضمان صحي ضمن بين المشمولين، كإجراء استباقي تمهيداً لإطلاق المشروع فيها".وأكد انه "سيجري تفعيل البطاقات المذكورة بعد الإطلاق الرسمي له هناك، أسوة بالإجراء ذاته بمحافظتي وذي قار"، لافتا الى ان "شمول محافظة معينة بالضمان، لا يتم إلا بعد أن يتم إكمال الإجراءات الخاصة بذلك لا سيما التعاقد مع مقدمي الخدمات، وتفعيل النظام الإلكتروني الشامل، من أجل تقديم خدمات القانون إلى المشمولين به".وشدد على أن "الإجراءات تأتي بهدف تقليل الأعباء المالية الملقاة على كاهل المواطنين، وإسهاماً في إيصال والصحية إلى أكبر عدد ممكن منهم".