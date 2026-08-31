اخماد حريق اندلع في محطة الدورة الحرارية الكهربائية

وقال المصدر لـ ، ان "حادث حريق اندلع في محولة كهربائية رئيسية محولة رقم 7 التابعة الى محطة كهرباء الدورة الحرارية بسبب احمل الزائد ما ادى الى حدوث خلل فني ضمن منطقة الدورة جنوبي ".واضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "الحريق اسفر عن احتراق المحولة بالكامل دون تسجيلة اية اصابات".