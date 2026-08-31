خبر يخص المحالين على التقاعد

وفي هذا السياق، كشف عضو النيابية، النائب عن عباس حيال ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، عن تفاصيل مشروع تعديل القانون الجديد، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحاجة للحفاظ على الخبرات التراكمية والكفاءات المتخصصة التي تفتقر إليها الدوائر والمؤسسات الحكومية".وأوضح السعيدي أن "الموظف عند بلوغه سنَّ الستين يكون قد رآكم خبرة مهنية وفنية وإدارية واسعة على مدى عقود، مما يجعل التمديد له لثلاث سنوات إضافية خياراً لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استمرارية المشاريع الحيوية دون انقطاع".وأشار النائب إلى أن "التعديل السابق للقانون، والذي أُقر في عام 2019 وقضى بتخفيض السنِّ التقاعدية، جاء حينها في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة شهدتها البلاد كحلول آنية ومؤقتة، إلا أن تطبيقه في السنوات الأخيرة تسبب في إيجاد فراغ تقني وإداري كبير داخل دوائر الدولة".وأضاف أن "هذا الفراغ ترك انعكاسات سلبية مباشرة على تعقيد المعالجات الفنية في عقود المشاريع الإستراتيجية، وفي الإدارة المشتركة لحقول جولات التراخيص النفطية، والتي تتطلب بالضرورة وجود خبرات هندسية وفنية نادرة يصعب تعويضها سريعاً".ورداً على التخوفات المالية، أكد السعيدي أن "أعداد المحالين إلى التقاعد سنوياً لا تمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي أعداد الموظفين المستمرين بالخدمة في مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن بقاءهم في الخدمة لثلاث سنوات إضافية لا ينطوي على أثر إضافي يذكر على الموازنة ".بل على العكس من ذلك، بين النائب أن "الإحالة المبكرة للموظفين أرهقت التقاعد المالي بالمبالغ والمكافآت المطلوبة دفعها دفعة واحدة، وتسببت في قطع التوقيفات التقاعدية قبل أوانها مفوِّتةً على الصندوق موارد مالية مهمة"، محذرا "من استمرار العمل بفقرة خفض السنِّ القانونية الحالية"، واصفاً إياها "بأنها تسببت بظاهرة استنزاف وهدر منظم لكفاءات وخبرات تفاعلت لسنوات طويلة في المجالات كافة".كما ذكّر بأن " الوطنية كانت قد قدمت في شهر حزيران الماضي مقترحات رسمية تتوافق مع التعديل التشريعي الحالي، وتتضمن إعادة السنِّ التقاعدية إلى 63 سنة مع السماح بشراء الخدمة لبعض الفئات".