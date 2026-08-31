اجراءات مشددة واغلاق مئات المصانع في العراق

وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء ثائر حميد في تصريح للصحيفة السرمية وتابعته ، إن "مهمة شرطة البيئة إنفاذ القوانين، أما المعالجات فهي تقع على عاتق دوائر أخرى كالبيئة كونها جهة رقابية التي تشخص الخلل وترفع التقارير إلى الجهات المعنية سواء كانت وزارة الكهرباء أو الإعمار والإسكان أو الصناعة وغيرها من الوزارات".وأضاف أن " تشخص وترفع التقارير إلى الجهات المعنية الخاصة بإنفاذ القوانين، والتي تتخذ الإجراء المناسب بهذا الشأن، سواء كان بالغلق أو فرض الغرامة أو الإنذار للجهة المتسببة بالضرر".وأكد أن "كل مصنع غير مستوف للشروط البيئية، يتم غلقه بقرار من وزارة البيئة، في حين تكون الشرطة البيئية هي الجهة المنفذة للإجراءات المذكورة"، كاشفاً عن "إغلاق المئات من المصانع المخالفة، وفقاً لما تقدم".