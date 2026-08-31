اجراءات مشددة واغلاق مئات المصانع في العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد قصف جزيرة لارك الإيرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574604-639237517582521696.jpeg
اجراءات مشددة واغلاق مئات المصانع في العراق
محليات
2026-08-31 | 01:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,548 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكدت مديرية شرطة البيئة إغلاق المئات من المصانع غير المستوفية للشروط البيئية.
وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء ثائر حميد في تصريح للصحيفة السرمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "مهمة شرطة البيئة إنفاذ القوانين، أما المعالجات فهي تقع على عاتق دوائر أخرى كالبيئة كونها جهة رقابية التي تشخص الخلل وترفع التقارير إلى الجهات المعنية سواء كانت وزارة الكهرباء أو الإعمار والإسكان أو الصناعة وغيرها من الوزارات".
وأضاف أن "
وزارة البيئة
تشخص وترفع التقارير إلى الجهات المعنية الخاصة بإنفاذ القوانين، والتي تتخذ الإجراء المناسب بهذا الشأن، سواء كان بالغلق أو فرض الغرامة أو الإنذار للجهة المتسببة بالضرر".
وأكد أن "كل مصنع غير مستوف للشروط البيئية، يتم غلقه بقرار من وزارة البيئة، في حين تكون الشرطة البيئية هي الجهة المنفذة للإجراءات المذكورة"، كاشفاً عن "إغلاق المئات من المصانع المخالفة، وفقاً لما تقدم".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
القضاء يوجه باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتجاوزين على الشبكة الكهربائية
05:51 | 2026-06-21
مدير مكتب القائد العام يعزّي ذوي شهيدي أحداث الدورة ويكشف عن توجيهات مشددة
14:53 | 2026-08-28
واشنطن: مفاوضات النووي الإيراني مستمرة واتفاق جديد بشروط رقابية مشددة
12:09 | 2026-07-12
حراسة مشددة.. ماذا في كواليس جنازة السيد الخامنئي؟
07:54 | 2026-07-02
مصنع
مخالف
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
وزارة البيئة
سومرية نيوز
السومرية
العراق
إنذار
كورة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
فن وثقافة
35.24%
12:02 | 2026-08-29
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
12:02 | 2026-08-29
خبر يخص المحالين على التقاعد
محليات
34.72%
02:12 | 2026-08-31
خبر يخص المحالين على التقاعد
02:12 | 2026-08-31
ضابط بالبيشمركة: الخزانة الأمريكية قررت وقف المعونات المالية لهذه الأسباب
أمن
16.41%
07:04 | 2026-08-29
ضابط بالبيشمركة: الخزانة الأمريكية قررت وقف المعونات المالية لهذه الأسباب
07:04 | 2026-08-29
تقارير عربية: فصائل عراقية تقترح "تجميد" السلاح لمدة عامين.. وهذا رد الحكومة
أمن
13.63%
05:50 | 2026-08-29
تقارير عربية: فصائل عراقية تقترح "تجميد" السلاح لمدة عامين.. وهذا رد الحكومة
05:50 | 2026-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
القيسي يزور السيد حسين إسماعيل الصدر ويهنئه بسلامة العودة إلى الوطن
05:35 | 2026-08-31
النزاهة تطيح بفاسد جديد في ميسان
04:17 | 2026-08-31
محافظ بغداد يفتتح محطة ماء "الشهيد الجراد": تخدم 250 ألف نسمة
04:13 | 2026-08-31
محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول
04:08 | 2026-08-31
عقب التوتر الإقليمي.. هل عادت حركة الطيران العابر إلى الأجواء العراقية؟
03:45 | 2026-08-31
وزير العدل يوجّه بتدوير المنفذين العدول في مديريات التنفيذ بالمحافظات كافة
03:25 | 2026-08-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.