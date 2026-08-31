محافظ بغداد يفتتح محطة ماء "الشهيد الجراد": تخدم 250 ألف نسمة

ويمتد المشروع عبر خط ناقل بطول 19 كيلومتراً لتغذية 32 مجمع ماء، ليخدم أكثر من 250 ألف نسمة في المنطقة.وقال العطواني في حديث لـ ، إن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الحيوية لمواجهة شح المياه الصالحة للشرب"، مبيناً أنه "يعتمد نظام المجمعات ويرتبط حالياً بـ 10 مجمعات".وأضاف أن "المشروع يتكون من مضخات غاطسة في نهر ، وخط ناقل، وخزان، ومضخات مخصصة لتوزيع المياه"، مشيراً إلى أن "الربط الكهربائي بين التشغيل من الخزان والتشغيل عبر الغواطس يتم بواسطة طوافات كهربائية تعتمد الإيقاف الآلي (أوتوماتيكياً) دون الحاجة إلى مشغّل، وهو من الأنظمة الحديثة المتبعة".وعلى صعيد آخر، كشف العطواني عن تفاصيل الاجتماع الحكومي الذي عقد يوم أمس بشأن الأراضي الزراعية وإجراءات المحافظة بالتنسيق مع ، مؤكداً الخروج بتوصيات تهدف إلى الحد من التوسع بالبناء العشوائي، ووضع ألية محددة لكيفية التعامل مع الأراضي الزراعية والعائدية للدولة.