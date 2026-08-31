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اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع.. اجتماع في المفوضية لتطبيق توجيه الزيدي
محليات
2026-08-31 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
حضر
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
، اليوم الاثنين، ورشة عمل أقيمت في مقر
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لبحث آليات ومتطلبات اعتماد
البطاقة الوطنية
في عملية الاقتراع بديلاً عن بطاقة الناخب البايومترية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء
مجلس المفوضين
، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وعدد من المختصين.
وشهدت الورشة عرضاً قدمته المفوضية بشأن آليات تنفيذ التوجيه، ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقه بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية ودقة إجراءات التحقق من هوية الناخب.
كما جرى بحث الإطار القانوني لاعتماد
البطاقة الوطنية
في الاقتراع وقوانين الانتخابات ذات الصلة، ولا سيما قانون انتخابات
مجلس النواب
وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018، لمناقشة مدى انسجام الإجراءات المقترحة مع السياقات القانونية المعتمدة، بحسب بيان لخلية الاعلام الأمني.
وتأتي هذه الورشة متابعةً لتوجيه رئيس
مجلس الوزراء
باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والبحث بين المؤسسات المختصة خلال المرحلة المقبلة، لحين بلورة الملف من النواحي القانونية والفنية والعملية للوصول إلى الآليات المناسبة التي تضمن جاهزيتها لتنفيذ التوجيه وفق المعايير المعتمدة.
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