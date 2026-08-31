اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع.. اجتماع في المفوضية لتطبيق توجيه الزيدي

وشهدت الورشة عرضاً قدمته المفوضية بشأن آليات تنفيذ التوجيه، ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقه بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية ودقة إجراءات التحقق من هوية الناخب.كما جرى بحث الإطار القانوني لاعتماد في الاقتراع وقوانين الانتخابات ذات الصلة، ولا سيما قانون انتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018، لمناقشة مدى انسجام الإجراءات المقترحة مع السياقات القانونية المعتمدة، بحسب بيان لخلية الاعلام الأمني.وتأتي هذه الورشة متابعةً لتوجيه رئيس باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والجهات المعنية.وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والبحث بين المؤسسات المختصة خلال المرحلة المقبلة، لحين بلورة الملف من النواحي القانونية والفنية والعملية للوصول إلى الآليات المناسبة التي تضمن جاهزيتها لتنفيذ التوجيه وفق المعايير المعتمدة.