العراق يسجل أكثر من 1200 بلاغ عن مفقودين في عام واحد

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم في ، ، أن غالبية بلاغات الفقدان التي تلقتها اللجنة خلال العام الماضي تعود إلى أشخاص أُفقدوا قبل عدة سنوات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام كردية.وأضافت أن إيضاح 517 حالة خلال الفترة نفسها "يعني تقديم إجابات لذوي المفقودين وأحبائهم"، مشيرة إلى أن تدعم السلطات في جهود البحث عن الأشخاص المفقودين بناءً على طلب عائلاتهم، من خلال آليات ووسائل تهدف إلى مساعدتهم في الحصول على إجابات انتظروها لسنوات طويلة.وبحسب هبة عدنان، جرى خلال عام 2025 أيضاً تبادل 5692 رسالة من رسائل الصليب الأحمر بين أفراد العائلات المشتتة، وكانت غالبيتها بين المحتجزين وأقربائهم.وأكدت أن دور اللجنة الدولية في ملف المفقودين "إنساني بحت"، موضحة أن القضية لا تزال من أكثر القضايا إيلاماً وتعقيداً في العراق، ولا تزال دون حل بالنسبة لعدد كبير من العائلات.فيما يتعلق بتداعيات الفقدان على العائلات، كشفت المتحدثة باسم الصليب الأحمر أن تقييمات أجرتها اللجنة أظهرت أن 93% من عائلات المفقودين الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأنهم يواجهون صعوبات نفسية واجتماعية تؤثر على رفاههم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.وقالت هبة عدنان إن "الأثر النفسي والاجتماعي لفقدان شخص قد يكون عميقاً وطويل الأمد"، مشيرة إلى أن اللجنة تنفذ في العراق برنامجاً لمرافقة عائلات المفقودين يعتمد نهجاً متعدد التخصصات.ولا يقتصر البرنامج، وفق هبة عدنان، على الدعم النفسي والاجتماعي، بل يمتد إلى معالجة الاحتياجات القانونية والإدارية والاقتصادية التي قد تواجهها العائلات نتيجة فقدان أحد أفرادها.وأوضحت أن إنشاء روابط دعم بين عائلات المفقودين يتيح لها التواصل مع أشخاص مروا بتجارب مشابهة ويدركون "معنى الانتظار وعدم اليقين"، فضلاً عن توفير مساحة لإيصال أصوات العائلات وفتح قنوات للتواصل مع السلطات المعنية.وخلال عام 2025، تلقت 794 عائلة دعماً عبر برنامج المرافقة في عدد من المناطق، بينها وشمال وسنجار وتلعفر وأبو ماريا وحمام وخانكي، وشمل الدعم الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية.