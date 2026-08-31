هيأة الإعلام والاتصالات تُغلق المقر الرئيس لشركة كورك تيليكوم في كربلاء

وذكرت هيأة الإعلام والاتصالات في بيان، أن الجولة الميدانية جاءت في إطار متابعة تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة بشأن شركة تيليكوم، إذ تواصل الهيأة تنسيقها مع والجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.وأكدت الهيأة أن مكاتبها في المحافظات تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتخذة، والتنسيق مع الجهات الساندة لضمان تطبيقها وفق الأطر القانونية المعتمدة.