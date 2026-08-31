قاطرة القضاء

كاتب المقال: القاضي ضمد



بات القضاء العراقي اليوم عمودا فقريا يضمن وقوف الدولة وبقاءها، ففي الكثير من المنعطفات الحرجة، وحين عجزت بقية السلطات عن القيام بدورها، وألقيت الكوارث التشريعية والتنفيذية على ، ورغم صعوبة المرحلة وتعقيداتها، فان القضاء العراقي نجح في امتصاص الصدمات وتقليل اثرها، وساعد الدولة على تجاوز حقول الألغام السياسية والتشريعية، وكان القضاء العراقي الجدار الأخير الذي منع تهاوي النظام وضمن المحافظة على العقد الاجتماعي، واذ كان من المتعارف عليه ان قاطرة السياسة هي التي تقود الدولة، وان القضاء يوفر المكابح القانونية التي تمنع ، لكن في ، وفي مراحل اشتباك الرؤى بين بقية السلطات، وفي لحظات الانسدادات السياسية والتنفيذية، تقدم القضاء العراقي (بقاطرته القوية والمتزنة) ليقود الدولة نحو سكة الدستورية، استجابة لنداء الواجب الوطني.





والتجربة العراقية أثبتت أن العدالة ليست مجرد محاكم تفصل في نزاعات بين مجموعة متخاصمين بل هي المحرك الذي يمنح الدولة القدرة على البقاء والاستمرار في أوقات الأزمات ويمنع فقدان الاستقرار، لأن الاستقرار لا يعني فقط غياب النزاعات المسلحة، بل يعني كذلك غياب البيئة القانونية الامنة مما يجعل توفيرها ضرورة من ضرورات بقاء الدول وضمان ديمومتها، فالهيبة النفسية، والرمزية القانونية التي يحظى بها القضاء في نفوس الناس، تجبر الارادات المتنافرة للخضوع لأحكامه والصعود لقاطرته بغية إيصال جميع المؤسسات الى مسارات أمنة. وفي وبسبب كثرة الأزمات، فقد تحول القضاء من كونه سلطة ثالثة للتوازن المؤسساتي، الى مرجع حاسم تحتكم اليه الإرادات المتصارعة، رغم ان سلطة القضاء لا تستند الى سلاح او انتخاب، بل الى الأخلاقية التي يشعر بها الجميع تجاهه، والى التسليم الجمعي بانه السلطة الأكثر حيادية وأمانة لفض النزاعات وتصويب المسارات.والتجربة العراقية أثبتت أن العدالة ليست مجرد محاكم تفصل في نزاعات بين مجموعة متخاصمين بل هي المحرك الذي يمنح الدولة القدرة على البقاء والاستمرار في أوقات الأزمات ويمنع فقدان الاستقرار، لأن الاستقرار لا يعني فقط غياب النزاعات المسلحة، بل يعني كذلك غياب البيئة القانونية الامنة مما يجعل توفيرها ضرورة من ضرورات بقاء الدول وضمان ديمومتها، فالهيبة النفسية، والرمزية القانونية التي يحظى بها القضاء في نفوس الناس، تجبر الارادات المتنافرة للخضوع لأحكامه والصعود لقاطرته بغية إيصال جميع المؤسسات الى مسارات أمنة.