القاضي زيدان وعلي تركي على طاولة واحدة لمعالجة الإشكاليات القانونية في بابل

وذكر بيان لإعلام القضاء أن القاضي استقبل اليوم الاثنين محافظ علي تركي.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين القضاء وإدارة المحافظة، وآليات معالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه تنفيذ مشاريع تطوير المحافظة.