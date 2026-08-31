توجيه حكومي جديد بشأن موازنة 2027

وذكرت الوزارة، في بيان، إن "وزير المالية، ، تفقد أقسام دائرة الموازنة، واطلع على سير العمل في إعداد مشروع موازنة البرامج والأداء".وأضافت، أن "الوزير، التقى فرق العمل المعنية بإعداد المشروع، واستمع إلى شرح عن مراحل العمل المنجزة والمتطلبات الفنية اللازمة لاستكمال إعداد الموازنة"، مؤكداً "أهمية تكامل الجهود وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة".وشدد وزير المالية، على "استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لغرض تنظيم وتدقيق البيانات المالية وتوفير المعلومات اللازمة، بما يسهم في إعداد مشروع الموازنة بدقة وكفاءة".وأكد، أن "الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء يتطلب عملاً مشتركاً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، لضمان إعداد موازنة تربط تخصيص الموارد بالبرامج والأهداف والنتائج".