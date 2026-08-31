تأجيل إضراب أصحاب المولدات في النجف.. "لكن احذروا الاستفزاز"

وقال لـ ، إن "الرابطة قررت تأجيل الإضراب، بانتظار اتضاح عدد من الأمور المتعلقة بتسعيرة الوقود".وأضاف: "وصلنا خبر يفيد برفع سعر الكاز إلى 750 ديناراً للتر الواحد، وهذا الأمر يمثل استفزازاً لنا"، مبيناً أن الرابطة "تنتظر تأكيد الخبر رسمياً".وأكد الغزالي أنه "في حال تأكد رفع سعر الكاز إلى 750 ديناراً للتر، فإن أصحاب المولدات ماضون في الإضراب"، داعياً الجهات المعنية إلى توضيح التسعيرة الجديدة وموقفها من مطالب أصحاب المولدات.