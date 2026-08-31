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الثقافة تنفي إلغاء منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والمثقفين
محليات
2026-08-31 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نفت
وزارة الثقافة
، اليوم الاثنين، إلغاء منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والمثقفين.
وقالت الوزارة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، إن "الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من شح في السيولة، فرضت تحديات كبيرة على الإنفاق والتخصيصات المالية، إلا أن ذلك لن يمنع من مواصلة المساع مع الجهات المعنية لتأمين المبالغ المطلوبة وصرف المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين والأدباء والمثقفين في أقرب وقت ممكن".
وشددت الوزارة على أن "دعم المثقف والفنان والصحفي والأديب ليس منّةً أو امتيازاً، بل هو مسؤولية وطنية وواجب تجاه من أسهموا في بناء الوعي وحفظ ذاكرة
العراق
وإثراء هويته الثقافية والإبداعية".
ولفتت الوزارة "سنبقى أوفياء لهذه المسؤولية، وسنواصل العمل بكل ما هو متاح لضمان حقوق الشرائح الثقافية والفنية والإعلامية، ولن نتخلى عنها".
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