الثقافة تنفي إلغاء منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والمثقفين

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إن "الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من شح في السيولة، فرضت تحديات كبيرة على الإنفاق والتخصيصات المالية، إلا أن ذلك لن يمنع من مواصلة المساع مع الجهات المعنية لتأمين المبالغ المطلوبة وصرف المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين والأدباء والمثقفين في أقرب وقت ممكن".وشددت الوزارة على أن "دعم المثقف والفنان والصحفي والأديب ليس منّةً أو امتيازاً، بل هو مسؤولية وطنية وواجب تجاه من أسهموا في بناء الوعي وحفظ ذاكرة وإثراء هويته الثقافية والإبداعية".ولفتت الوزارة "سنبقى أوفياء لهذه المسؤولية، وسنواصل العمل بكل ما هو متاح لضمان حقوق الشرائح الثقافية والفنية والإعلامية، ولن نتخلى عنها".