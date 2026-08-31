الزيدي يصدر توجيهاً بشأن مشروع مبادرة المليون قطعة أرض سكنية

وذكر بيان لمكتب ، انه "رئيس علي فالح الزيدي، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً للّجنة العليا الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز المتحققة في عموم المحافظات، التي ستوزع فيها أراضي المبادرة بين الأسر التي لا تملك عقاراً أو أرضاً سكنية".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية المشروع في معالجة أزمة السكن، وتوفير متطلبات السكن الملائم للمواطنين، مشيداً بمستوى الإنجاز المتحقق في فرز وتخصيص الأراضي، كما ثمن الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة التوجيهية واللجان الأخرى، والتعاون الكبير الذي أبداه المحافظون، والذي أسهم في تحقيق تقدم ملموس خلال مدة زمنية قصيرة".واطلع على "عرض تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، قدمه مدير مجلس الوزراء (رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة)، تناول عرض الإجراءات التي تمت، والجهود التي بُذلت، ونسب الإنجاز المتحققة في كل محافظة، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل لهذا المشروع الذي يمثل تجربة تنموية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في بهذا الحجم".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالمبادرة، ووضعها موضع التنفيذ، لما لها من أهمية في دعم شرائح مختلفة وواسعة من ".