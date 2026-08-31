اطلاق حصة المولدات الاهلية من الكاز لشهر أيلول

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية من مادة زيت الغاز (الكاز) لشهر أيلول، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى تأمين احتياجات المولدات وضمان استمرارية تجهيزها بالوقود".وحددت الشركة "الحصة الوقودية للمولدات الأهلية بواقع 35 لتراً من مادة زيت الغاز لكل(KVA)، وبالسعر المدعوم/المعتمد، بما يسهم في دعم أصحاب المولدات وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين"، موضحة انه "تم استثناء ، إذ تم تحديد حصتها بواقع 10 / لتراً من مادة زيت الغاز لكل (KVA)، وبالسعر المدعوم/المعتمد".وأكدت الشركة أن "توزيع الحصص الوقودية يأتي ضمن إجراءاتها التنظيمية لتأمين مادة الكاز للمولدات الأهلية وفق الضوابط والكميات المحددة، وبما يضمن انسيابية التجهيز واستمرار الخدمة للمواطنين خلال شهر أيلول".