النزاهة تضبط موظفاً ونجليه لابتزازهم مواطنين لثنيهم عن الدخول في مزايدة ببلدية الموصل

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على قرار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بانتقال فريقٍ من ملاكاتها إلى "مُديريَّة بلديَّة ، حيث تمكَّن من ضبط موظفٍ في المُديريَّة ونجليه؛ لاستغلال الأول وظيفته والتعاون مع نجليه في ابتزاز عددٍ من المواطنين الراغبين بالمشاركة في المزايدة الخاصَّة بتأجير متجر على أحد العقارات في منطقة الشرقيَّة".وأضافت إنَّ "المُتَّهمين أقدموا على طلب مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين؛ مقابل عدم دخولهم المزايدة التي تُجريها مُديريَّة بلديَّة الموصل، بما يحدُّ من المنافسة بين الراغبين بالمشاركة فيها، منوهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهمين أمام قاضي نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (336) من قانون العقوبات".