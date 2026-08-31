غداً.. أكثر من 636 ألف معلم ومدرس يباشرون أعمالهم في العراق

وقالت الوزارة في بيان، "يستعد (636,864) معلما ومدرسا في مدارس لمباشرة أعمالهم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، الأول من أيلول، استعدادا لاستقبال الطلبة في العشرين من أيلول، مع اكتمال الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد".

وأكد وزير التربية وفق البيان "أهمية أن تبدأ الملاكات التعليمية والتدريسية عامها بروح المسؤولية والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، والاهتمام بكل طالب وتلميذ"، مشيرا الى أن المدرسة تبدأ جاهزيتها الحقيقية من حضور ملاكاتها واستعدادها.