إيران تصدر عفوا عن أكثر من 2500 مدان

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن رئيس إيجئي كان قد رفع رسالة إلى المرشد الأعلى، طالب فيها بالعفو عن أحكام 2577 مداناً أو تخفيفها أو تحويلها، بالتزامن مع هذه المناسبة الدينية.وبحسب الوكالة، أُحيل طلب رئيس السلطة القضائية إلى المرشد الأعلى، الذي عهد باتخاذ القرار في هذا الملف إلى رئيس السلطة القضائية.وأضافت "فارس" أن إيجئي، وبعد إجراء المراجعات اللازمة ودراسة ملفات المحكوم عليهم، أصدر أمراً بتنفيذ قرارات وتخفيف الأحكام وتحويل العقوبات بحق الأشخاص المشمولين بالقرار.ويشمل القرار مدانين صدرت بحقهم أحكام عن المحاكم العامة والثورية، إضافة إلى المحاكم التابعة لمنظمة القضاء في القوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية.