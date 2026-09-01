أيلول يكسر لهيب آب ويعوض العراقيين بحرارة مقبولة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في ".وأشارت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، موضحة ان "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".