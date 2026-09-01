النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعبا بـ (40) وصلاً لرسوم لوحات السيارات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً مُؤلَّفاً في ، انتقل إلى مُديريَّة المرور في المُحافظة؛ لغرض التحرّي وجمع معلومات عن وجود شبهات تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في المُديريَّة"، مُبيّنةً أنَّ "أعمال التحري والتقصي أفضت إلى ضبط مُوظَّفين اثنين في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة؛ على خلفيَّة قيامهما بالتلاعب بوصولات رسوم لوحات السيَّارات والمركبات الإنشائيَّة والثقيلة، ووضع اللوحات خارج المجمع، في مُخالفةٍ صريحةٍ للتعليمات والضوابط".وأوضحت أنَّه "تمَّ الكشف عن تلاعبٍ بوصولات (40) طلب تثبيت لوحات"، لافتة إلى أنَّ "المُتَّهمين قاما بتثبيت اللوحات خارج المُجمع؛ بالرغم من عدم وجود أيّ أوامر إداريَّة صادرة عن مُديريَّة مرور أو تعليمات تجيز ذلك".وأكدت ان "قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهمين وإجراء التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".