محافظة عراقية تصدر تعليمات لأصحاب المولدات

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "اللجنة المشكلة والمكلفة بتحديد سعر الامبير لشهر أيلول أصدرت التعليمات التالية:1 - يكون التشغيل العادي من الساعة 12 صباحا الى الساعة 4 صباحا وبالتناوب مع .2-يكون سعر الامبير (9000) دينار لكافة المولدات العامة (المسجلة ومناطق الترشيد وغير المسجلة) علما ان التسجيل مفتوح واي مولدة من المولدات غير المسجلة ترفع في حال المخالفة .3- التشغيل الذهبي (24 ساعة) وبسعر الامبير (15000) دينار ويكون اختياري للمشترك فقط.4- كل اربع ساعات تشغيل متواصلة ساعة واحدة استراحة .5-كمية الوقود المجهزة 35 لتر / كي في (400) دينار هاتف الشكاوي/ 07859240225 عن طريق رسالة نصية.ودعت اصحاب المولدات الى "الالتزام بالية التشغيل والتسعيرة وعدم استلام اي مبالغ إضافية بحجة إضافة ساعات تشغيل تجنبا للعقوبات والمسائلة القانونية ورفع المولدة".