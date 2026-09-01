القبض على 70 متجاوزاً على الأرصفة في بغداد

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "حملة المتابعة ومراقبة أصحاب الكراجات المخالفة للتسعيرة التي حددتها الأمانة بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف دينار مستمرة"، موضحاً أن "الحملة أسفرت عن اعتقال 70 من المتجاوزين على الأرصفة والذين يستحصلون مبالغ من المواطنين بطريقة غير رسمية".وأكد "وجود متابعة للكراجات الرسمية وعقوبات تتضمن غرامات بحق المخالفين وتكون أشد في حال تكرارها، إضافة إلى الغلق"، داعياً المواطنين إلى "تقديم شكاوى ضد مخالفي تسعيرة الأمانة عبر تطبيق (بغداد صوت المواطن) لاتخاذ إجراءات سريعة من قبلها بهذا الشأن".كما كشفت والإعمار البرلمانية رشا عبد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، أن "ملف الكراجات بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة من حيث المواقع والطاقة الاستيعابية وآليات الإدارة"، مبينة أن "اللجنة ناقشت الملف مع الجهات المعنية وستواصل متابعته للوصول إلى حلول عملية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع".وأضافت أن "دور اللجنة هو المتابعة والرقابة وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات"، منوهة بأن "نجاح أي مشروع يقاس بقدرته على تخفيف معاناة المواطن وتحقيق انسيابية الحركة داخل العاصمة".