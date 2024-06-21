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تفاصيل نقل سجل دردشة واتساب باستخدام QR

منوعات

2024-06-21 | 01:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل نقل سجل دردشة واتساب باستخدام QR
162 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يختبر تطبيق واتساب أداة جديدة لمستخدمي أندرويد تسمح لهم بنقل محادثاتهم بسهولة باستخدام رمز QR.

وستسهل الميزة المسماة "نقل سجل الدردشة" على الأشخاص نقل سجل الدردشة بين الأجهزة دون استخدام جوجل درايف، حيث تم اكتشاف ميزة مماثلة لأول مرة في العام الماضي في التحديث التجريبي، ومع ذلك من المحتمل أن يختبر واتساب المزيد من الطرق لهذه الميزة، مما يعني أننا قد نراها قادمة إلى الإصدار الثابت من التطبيق قريبًا.
وسيتمكن مستخدمو واتساب من نقل سجل الدردشة باستخدام QR.
وميزة نقل سجل الدردشة مرئية في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد، يوفر الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد 2.24.13.6 أداة نقل الدردشة التي تتيح لك نقل سجل الدردشة من هاتف قديم باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وهذا يلغي الحاجة إلى استخدام Google Drive، الذي استخدمناه لاستعادة محادثاتنا من هاتف أندرويد القديم إلى جهاز أندرويد.
واعتباراً من الآن يمكن لمستخدمي أندرويد فقط استخدام الميزة في الإصدار التجريبي المذكور، ومن غير المعروف ما إذا كانت آبل ستجلب هذه الميزة أيضًا إلى نظام التشغيل iOS.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتساب على نظام أندرويد يستخدم Google Drive لإجراء نسخ احتياطي لسجل الدردشة، وعلى نظام iOS، يستخدم iCloud، ومع ذلك يجب أن تكون الميزة مفيدة حتى لأجهزة iOS لكن لا توجد تفاصيل عما إذا كنا سنحصل عليه في أي وقت قريب.
ومع ذلك، إذا وصل إلى الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد، فإننا نتوقع رؤيته على نظام التشغيل iOS في وقت لاحق، على الرغم من أن هذه مجرد تكهنات، وإذا تم التخطيط للإصدار العام لهذه الميزة، فمن المفترض أن نسمع المزيد من واتساب قريبًا وبمجرد الكشف عن أي تفاصيل أخرى، سنوافيكم بآخر المستجدات.
وفي أخبار أخرى حول تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، تعمل الشركة أيضًا على العديد من الميزات الأخرى عبر المنصات، مثل ميزة "وسائط المجتمع الحديثة" التي تتيح للمستخدمين رؤية الوسائط الحديثة من جميع المجتمعات في مكان واحد، بالإضافة إلى ذلك يختبر تطبيق واتساب ميزة أخرى تمنع الأشخاص من التقاط لقطة شاشة لملفك الشخصي على الهاتف.
وتم رصد هذه الميزة مؤخرًا على نظام التشغيل iOS، ومع ذلك، فقد تم رؤيتها على الإصدار التجريبي من أندرويد في وقت ما، ونتوقع أن يتم طرحه للعامة قريبا، قبل وصول ميزة نقل الدردشة هذه.

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