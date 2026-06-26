واتساب يقدم تصميما جديدا لأجهزة ايفون

تصميم شفافبحسب التقارير، يعمل " " على إعادة تصميم شاشة المحادثات بالكامل لتتوافق مع فلسفة "Liquid Glass"، التي تعتمد على الشفافية والتأثيرات الزجاجية المتحركة لإضفاء مظهر أكثر حداثة وسلاسة على التطبيق.ويتضمن التحديث المرتقب تحسينات على شريط المحادثة السفلي وشريط التنقل العلوي داخل الدردشات، بحيث يظهران بتأثيرات بصرية شفافة ومتدرجة تمنح المستخدم إحساسًا أكبر بالعمق والتفاعل أثناء استخدام التطبيق.طرح تدريجيورغم أن "واتساب" بدأ بالفعل في تعميم عناصر "Liquid Glass" على أجزاء مختلفة من التطبيق، فإن التصميم الجديد لا يزال متاحًا لعدد محدود من المستخدمين، بحيث يعتمد "واتساب" سياسة الإطلاق التدريجي لمراقبة الأداء وجمع ملاحظات المستخدمين قبل التوسع في نشره بشكل كامل.وتشير التقارير إلى أن بعض مستخدمي نظام "iOS" ما زالوا يستخدمون الواجهة التقليدية، في حين حصل آخرون على عناصر جزئية من التصميم الجديد، مثل شريط التبويب العائم ولوحات المفاتيح ذات الطابع الزجاجي.عناصر إضافيةولا يقتصر مشروع "Liquid Glass" على شاشة المحادثات فقط، إذ يعمل "واتساب" أيضًا على تحديث الأزرار والقوائم السياقية وعناصر التفاعل الأخرى لتوفير تجربة متناسقة مع لغة التصميم الجديدة التي اعتمدتها أبل في أنظمة التشغيل الحديثة.كما يخطط "واتساب" لإضافة التأثيرات الجديدة إلى مشغل الرسائل الصوتية في تحديثات لاحقة، لتقديم تجربة استخدام أكثر انسجامًا مع بيئة "iOS"، خاصة بعد أن أصبحت لغة "Liquid Glass" جزءًا أساسيًا من هوية التصميم في أنظمة "أبل" الحديثة.موعد الإطلاقوحتى إعداد التقرير، لم تكشف "واتساب" عن موعد رسمي لإطلاق الواجهة الجديدة لجميع المستخدمين، إلا أن المؤشرات تؤكد استمرار العمل على تحسين الأداء وضمان الاستقرار قبل اعتماد التصميم نهائيًا في النسخة الرسمية من التطبيق.ومن المتوقع أن تصل المزايا الجديدة تدريجيًا إلى مستخدمي أجهزة "آيفون" في التحديثات المقبلة.