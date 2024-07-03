تسريب جديد لـ Google Pixel 9

السومرية نيوز – منوعات

بعد إلقاء نظرة عملية على هاتف Pixel 9 الوردي، ظهر مقطع فيديو جديد آخر يُظهر الجهاز من جميع الزوايا، بما في ذلك الشاشة.

وقدم تسريب Pixel 9 نظرة على الجهاز باللون الوردي النابض بالحياة والذي، وفقًا لتسريبات سابقة أخرى، من المحتمل أن يطلق عليه اسم “Peony”.

وتتوافق الأجهزة مع التسريبات السابقة، لكننا تمكنا من رؤية الجهاز فقط من الخلف. والآن نرى بضع زوايا أخرى.

ويُظهر مقطع فيديو تم نشره في البداية على TikTok بواسطة @reparation_mobile23 هاتف Pixel 9 الوردي من الخلف والجوانب والأمام، مع الشاشة.

ومن هذا يمكننا أن نرى أن الجهاز يحتوي على لوحة زجاجية مسطحة تمامًا مثل أسلافه، وأيضًا أن الحواف تبدو متطابقة تقريبًا مع Pixel 8.

ومع استعداد جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 9 في 13 اب، فمن المؤكد أن المزيد من التسريبات ستبدأ في الظهور في الأيام المقبلة.