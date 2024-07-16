بميزة مختلفة.. ماذا يتضمن "آيفون 16"؟

السومرية نيوز – منوعات

تتوقع تقارير خاصة بأخبار التقنية أن هاتف iPhone 16 القادم من أبل، سيحصل على تحديث مهم لم نشهده في الهواتف الذكية السابقة.

وأشار خبراء الصناعة إلى أن "الطرازين، Pro وPro Max، سيتم شحنهما بسرعة مضاعفة باستخدام محولات الطاقة المتوافقة".

وتشحن هواتف iPhone 15 ما يصل إلى 50% في 30 دقيقة، لكن الأجهزة القادمة قد تستغرق 15 دقيقة فقط للوصول إلى المستوى نفسه.

ويعتمد هذا التوقع على شائعات تفيد بأن شركة أبل ستضيف بطاريات أكبر لهواتف iPhone 16 Pro وPro Max.

وتدعم موديلات iPhone الحالية سرعات شحن تبلغ 27 وات، ويستغرق الأمر ساعتين للوصول إلى شحن بنسبة 100% لأن السرعة القصوى تصل إلى 15 وات.