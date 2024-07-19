Xiaomi تطلق هاتفا مجهزا بأفضل الكاميرات والتقنيات

السومرية نيوز – منوعات

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Redmi K70 Ultra الجديد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (160.4/75.2/8.4) ملم، وزنه 211غ.

وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9300، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية للهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّدته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.